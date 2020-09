Geen ouders op sportpark: wie strikt nu veters?

Wie helpt een jong kind met aankleden nu de ouders het sportpark niet mogen betreden? ,,Wij adviseren de jeugd om al zoveel mogelijk in tenue naar het sportpark te komen, dat scheelt al veel tijd qua omkleden. Hoe het na een training of wedstrijd moet weet ik niet, wellicht is thuis douchen de beste optie", geeft Antoon Linders aan. De wedstrijdsecretaris van de jeugdafdeling van voetbalclub SV Someren is blij dat de KNVB besloot om de competities niet stil te leggen: ,,We moeten in deze moeilijke tijd toch proberen het 'normale' leven door te laten gaan."

,,Bij trainingen lieten we toch al geen ouders meer toe sinds we enkele weken geleden de hal in zijn gegaan", aldus penningmeester Sandra Sullivan van PSV Handbal. ,,Met tribunes kun je als iedereen zit de 1,5 meter afstand handhaven. Bij trainingen zijn de tribunes ingeschoven, dus laten we ook niemand toe."

Terug naar een paar maanden geleden

Over hoe te handelen bij wedstrijden heeft het bestuur van PSV Handbal meteen navraag gedaan bij sportkoepel NOC*NSF. Sullivan: ,,Bij uitduels van de jeugd zijn chauffeurs onderdeel van het team en mogen als publiek toekijken. Tijdens thuisduels zijn de vervoerders van de tegenpartij uiteraard ook welkom. In het sportcafé proberen we een liveverbinding op te zetten voor maximaal dertig mensen. Dat kan alleen als het sportcafé wordt aangemerkt als horeca. Ziet men het als een kantine, dan blijft de deur op slot."

Geheel onbeslagen ten ijs komen de meeste verenigingen ook niet, toen de jeugd na de eerste lockdown weer mocht gaan trainen mochten ouders ook het sportpark niet op. ,,We gaan weer terug naar een paar maanden geleden. Ouders zetten hun kroost af bij de poort, daar pikt de trainer ze op en hij begeleidt ze naar het juiste veld. Het is niet leuk, maar we kunnen gelukkig blijven sporten en we hebben veel vrijwilligers nodig om het in goede banen te leiden", zegt voorzitter Pieter Janssen van hockeyclub Oranje Rood uit Eindhoven.

Geen oplossing voor

Het bestuur van de Veldhovense atletiekvereniging GVAC zat maandagavond al direct bijeen om eventuele maatregelen te treffen. Voorzitter Ger Raijmakers: ,,Het is bij GVAC nu niet anders dan twee maanden geleden. De jeugd wordt door vader of moeder bij de baan afgezet en weer opgehaald. Als het blijft bij de drie weken door de regering opgelegd, dan valt het hier allemaal nog wel te overzien."

Bij volleybalclub VC Vessem kunnen ze niets voor de ouders betekenen. ,,Heel simpel, we hebben hier gewoon geen oplossing voor", geeft Jolanda Maas aan. ,,Gelukkig wonen de meeste ouders dichtbij of in de regio, dus kunnen ze eventjes naar huis. Of anders moeten ze maar een blokje om rondom de sporthal."

,,Ik weet niet of het slim is om de competitie bij de jeugd te hervatten", geeft voorzitster Anita van den Heuvel van tennisvereniging Carolus uit Helmond aan. ,,Zeker bij de allerjongsten gaat het er om dat ze plezier hebben in het spel. Ik vraag me af of ze dat wel hebben zonder ouders langs de lijn. En wat als het regent, waar moet iedereen dan schuilen?"