Geen park maar huizen aan Groeskuilen in Gemert

GEMERT - Machteloos voelen ze zich, de bewoners van een aantal woningen aan de Groeskuilen in Gemert. Want het veldje recht tegenover hun huizen, dat zou toch altijd een parkje worden? Mooi niet dus. Er komen twee woningen.

Gemertenaar Emiel Jansen kan er maar moeilijk woorden voor vinden. Eerst was hij verrast en verbaasd. Vervolgens voelde hij zich overvallen door de mededeling dat het plan voor het parkje van tafel was. En nu, een paar weken verder, voelt hij zich vooral machteloos. Net als zijn buren.

,,Dit gebeurt gewoon, en het lijkt erop alsof we er niets aan kunnen doen", zegt een voorzichtig formulerende Jansen telefonisch. ,,Dat voelt heel, heel vervelend. En vooral heel onrechtvaardig. Het lijkt erop dat wij de dupe zijn van een slimme deal die het gemeentebestuur kan sluiten. Daarmee kan de gemeente een agrarisch bedrijf wegkopen op een andere plek, in het plan-Wolfsveld, waardoor daar weer woningbouw mogelijk is."

Supermarkten

De plek tegenover de huizen van Jansen c.s. is namelijk eigendom van die betreffende agrariër. Het gaat niet om het stuk grond elders in de straat waarvoor ooit - uiteindelijk mislukte - plannen voor de bouw van een of meer supermarkten zijn gemaakt.

,,Toen deze huizen hier meer dan twaalf jaar geleden gebouwd werden, heeft de gemeente de grond van die agrariër om ons onbekende redenen nooit aangekocht", vertel de Gemertenaar. ,,Wat ons toen wel werd verteld, was dat het drieduizend vierkante meter grote terrein groen zou blijven. In de structuurvisie van de gemeente uit 2010 staat ook zelfs dat het een park zou worden."

Quote Is dat wel de manier waarop de overheid dit soort zaken moet regelen? Emiel Jansen, Bewoner Groeskuilen in Gemert

Van de aanleg van dat park is tot op heden niets gekomen. De schrik was dan ook groot toen in september uit het niets de mededeling kwam dat de gemeente tot een principeakkoord was gekomen met de grondeigenaar. Op de plek van het geplande parkje komen nu twee woningen met ieder een bijgebouw.

Voldongen feit

,,Toen we daar een gesprek over hadden op het gemeentehuis bleek dat het college van B en W er al een besluit over had genomen", vervolgt Jansen. ,,Daarmee lijken we eigenlijk voor een voldongen feit te staan en dat stemt nogal droef. We vragen ons af of het wel de manier is waarop de overheid dit soort zaken moet aanpakken."

Helemaal bij de pakken neerzitten doen de bewoners van dit deel van de Groeskuilen niet. ,,We zijn al in gesprek met enkele politieke partijen. Ook zijn we aan het kijken hoe het zit met juridische mogelijkheden. Kennelijk zijn die er wel, via de bestuursrechter in Den Bosch en uiteindelijk de Raad van State."

Een woordvoerder van de gemeente Gemert-Bakel laat weten dat er inderdaad principe-afspraken zijn gemaakt over bouwplannen. ,,Maar beide woningen moeten wel landschappelijk ingepast worden in het toekomstige groenpark dat op die plek komt", aldus de woordvoerder.