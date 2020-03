Geen plek bij Gemertse huisartsen

De twee Gemertse praktijken, Palissade en Gasthuis, stelden de patiëntenstop eind december in. Volgens zorgverzekeraar CZ heeft die maatregel te maken met ’het feit dat er in Gemert op dit moment meer vraag naar huisartsen is dan aanbod'. ,,In sommige omliggende dorpen is nog wel beperkt plek, maar we zien dat Gemert groeit en er daar bovendien ook nog grotere woningbouwprojecten op stapel staan", legt een woordvoerder van CZ uit.



De zorgverzekeraar is daarom aan het bekijken of er in Gemert een derde huisartsenpraktijk bij kan komen. ,,Daarover zijn we in gesprek met de huisartsen, al ligt dat nu wel even stil door de drukte rondom het coronavirus.” Volgens de woordvoerder hebben de huisartsen eerder al wel aangegeven te verwachten dat ze binnen hun netwerken nieuwe huisartsen voor Gemert kunnen enthousiasmeren. ,,Uiteraard blijven we hierover de komende tijd nog in gesprek. De verwachting is dat we eruit gaan komen.”