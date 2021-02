Geen polonaise en optocht, maar toch carnavalssfeer in Helenaveen en Neerkant

Grote zorgen over Poolse gezinnen, maar wie maakt zich er druk om?

4 februari PEELREGIO - De zorgen over Poolse gezinnen die hier al jaren wonen, worden steeds groter. Ze hebben een taalachterstand, het aantal meldingen over huiselijk geweld is hoog en veel mensen belanden in de ziektewet. Krystyna Meijer van LEVGroep trok vorige week in het ED aan de bel om aandacht te vragen voor deze groep. Maar wie voelt zich aangesproken? Wie maakt zich druk om deze mensen?