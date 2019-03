Geen prettige verjaardag door brand in Beek en Donk: ‘Ik snap er niks van hoe het heeft kunnen gebeuren’

Maandagavond hield een felle brand vernietigend huis in een loods aan de Auwerstraat, tussen Beek en Donk en Lieshout. Niet alleen de loods zelf ging in vlammen op. Ook de opgeslagen spullen en voertuigen verdwenen in de vuurzee, die volgens eigenaar René van de Laar niet te houden was. ,,Ik stond op het punt naar bed te gaan toen ik gebeld werd", vertelt hij een dag later. ,,Ik woon zelf in Beek en Donk en ben direct hierheen gereden. Als ik iets naar buiten kan trekken is dat nog meegenomen, dacht ik." Het bleek ijdele hoop. Toen Van de Laar arriveerde, sloegen de vlammen al naar buiten. ,,Ik snap er niks van hoe het heeft kunnen gebeuren", vervolgt hij, nog merkbaar onder de indruk. ,,Het is een voormalig loonbedrijf. Ik heb alles zo'n twintig jaar geleden overgenomen van mijn oom. Maar het bedrijf was niet meer in gebruik. We hebben geen werkplaats of onderhoud."