Geen prinsenpaar, geen tentfeest, maar misschien wel Zàonikaovenden in Someren: ‘Heel jammer dat er zoveel onzekerheid is’

SOMEREN - Het prinsenpaar zit nog een jaar in de wachtkamer. Het Kloenkfestival in een tent op het Wilhelminaplein in Someren gaat niet door. Er is wel hoop voor de lokale Zàonikaovenden, mogelijk in cultureel centrum De Ruchte.

Zoals elke carnavalsvereniging in de regio heeft ook De Meerpoel in deze coronatijd te maken met flink wat onzekerheden. Toch heeft het bestuur besloten om nu al enkele knopen door te hakken voor het aankomende seizoen.

Op 15 januari zou het nieuwe prinsenpaar worden uitgeroepen, maar De Meerpoel heeft besloten dit een jaar vooruit te schuiven. ,,De maatregelen gelden tot de veertiende januari. We verwachten dat niet meteen erna alles zal mogen. We willen het paar een volwaardig seizoen bieden en dat kan nu dus niet. Heel jammer”, vertelt vorst Boudewijn ten Bokum.

Anderhalve meter blijft gelden

Verder is in overleg met de lokale kasteleins besloten om de voorbereidingen voor het Kloenkfestival stop te zetten. Dat betekent dat er geen feesttent komt op het Wilhelminaplein. Volgens Ten Bokum spelen ook hier de coronamaatregelen parten. ,,Ik verwacht dat die anderhalve meter tot zeker na de carnaval blijft gelden, dan kun je in feite niets meer.”

Uitwijken naar de Ruchte

Wel hoopgevend is dat er mogelijk toch Zàonikaovenden gaan plaatsvinden in Someren. Normaal gesproken worden die gehouden in Hotel Centraal aan het Wilhelminaplein. Vanwege alle maatregelen wijkt de Meerpoel uit naar (het grotere) cultureel centrum de Ruchte.

Daar is volgens vorst Ten Bokum meer mogelijk onder de huidige omstandigheden. Het Meerpoelbestuur bekijkt momenteel wat er allemaal kan in de Ruchte en hakt later definitief een knoop door. ,,We willen het heel graag laten doorgaan, maar wel allemaal verantwoord. Heel jammer dat er zoveel onzekerheid is.”

Het is nog niet zeker of dit een eenmalige gebeurtenis wordt. De Meerpoel wil bekijken hoe de avonden bevallen in De Ruchte, aldus Ten Bokum. De Meerpoel kijkt de komende periode ook nog naar de opties voor zomercarnaval. Hierover is de vereniging in overleg met de gemeente en Somerense horecaondernemers.