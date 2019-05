‘Geen reden tot onrust over mestverwerkers in Deurne’

DEURNE - Brabant is bezig om alle plekken in kaart te brengen waar mest mag worden verwerkt en waar nu aanvragen lopen voor het verwerken van mest. In Deurne heeft een kaartje met toekomstige locaties tot onrust geleid bij Stop de Stank, een vereniging die pleit voor minder vee binnen de gemeentegrenzen.

Op de kaart van Brabant staan in de gemeente Deurne drie groene blokjes ingetekend als mogelijke nieuwe locaties voor mestverwerking. Stop de Stank vreest dat het hier gaat om mestfabrieken waarbij op grote schaal mest wordt verwerkt. Ook leven er zorgen over de plekken die zijn ingetekend. Volgens de vereniging liggen deze midden in het toekomstige glastuinbouwgebied aan de N270.

Deze aannames zijn niet terecht, stelt de gemeente Deurne. Het gaat hier om aanvragen voor het verwerken van eigen mest op eigen terrein. Ook liggen de locaties buiten het glastuinbouwgebied, laat een woordvoerder weten. ,,Het doel is en blijft om hier duurzame glastuinbouw te ontwikkelen.”

Het kaartje met locaties komt uit een eerste concept van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ die de provincie en gemeenten momenteel voorbereiden. De kaart geeft volgens de woordvoerders weer op welke plekken vergunningen zijn verleend voor mestbewerking en waar deze (nog) niet zijn verleend maar wel aangevraagd.

,,Er zijn in Deurne twee aanvragen ingediend: één voor een locatie aan de Halvemaanweg en één voor een locatie aan de Wittedijk. In beide gevallen gaat het om de bewerking van eigen mest, op de eigen agrarische locatie. Bij de Halvemaanweg zit al een mestbewerking voor eigen mest en die wil de aanvrager uitbreiden. Bij de Wittedijk gaat het om een nieuwe mestbewerking van eigen mest. De derde is een initiatief waarvoor nog geen aanvraag is ingediend. Ook daar gaat het om bewerking van eigen mest. Deze is wel al op het kaartje vermeld, zodat er een zo volledig mogelijk overzicht ontstaat van mogelijke mestbewerking in de provincie”, laat een woordvoerder van de gemeente Deurne weten.

Dat de locaties in het kaartje vermeld staan, wil niet zeggen dat de vergunning ook daadwerkelijk wordt verleend, benadrukken Deurne en de provincie. De aanvragen moeten voldoen aan de wet en daarna volgt de gebruikelijke inspraakprocedure.