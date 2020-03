Geen stress voor organisatoren dorpsquiz Heusden

Maximum­snel­heid op deel van Kanaal­straat in Someren omlaag

6 maart SOMEREN - Op een gedeelte van de Kanaalstraat in Someren mag straks nog maar 30 kilometer per uur worden gereden. Het gaat om het stuk tussen de Ter Hofstadlaan en de Geldestraat. De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel.