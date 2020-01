Geen tomaten uit Andalusië, maar gewoon uit Someren: tomatenlab heeft de toekomst

Ze zitten in emmertjes of in een kartonnetje. In een emmertje heten ze snoeptomaten, in een kartonnetje zitten ze vaak nog aan een tros en zijn ze Romaatjes of trostomaatjes gedoopt. Soms komen de rooie rakkertjes uit het Spaanse Andalusië, waar ze zich onder kilometers wit plastic blijkbaar heerlijk voelen, getuige die gezonde dieprode teint. Maar vaak komen ze ook gewoon uit Brabant, geteeld in hypermoderne kassen. Waar een uitgekiende combinatie van slimme sensoren, kleurrijk licht en steeds meer 'big data' ervoor zorgt dat de condities in bijvoorbeeld Someren zo veel mogelijk op die in Spanje lijken. Maar dan zonder die zee van plastic.