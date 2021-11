Geen traditioneel kerstpakket in Egons praktijk, maar een behandeling met stemvorken, magnesium of klankschalen

Quote Blijere, ontspannen en vitale werknemers lopen minder risico op een burn-out, krijgen meer creativi­teit en leveren betere werkpresta­ties. Egon van Hulst Van Hulst is in 2012 met een burn-out thuis komen te zitten, tijdens dat proces vroeg hij zich af of wat hij deed wel was wat hij wilde. ,,Ik heb toen besloten om de switch te maken en een opleiding sportmassage te volgen. Tijdens de lessen die ik volgde moest ik veel oefenen en daardoor hielp ik veel mensen van hun klachten af, dat voelde als een roeping om mensen te helpen uit een burn-out te komen.”

Egon is zich gaan specialiseren in energetische behandelingen. ,,Deze therapie richt zich op het herstellen van de harmonie en de natuurlijke balans in het lichaam. Als klanten behandel met stemvorken geloof ik dat dit zo werkt. Het wordt Energetic Sound Touch genoemd. Daarbij werk met klank en trilling op het lichaam en geest, ik ben telkens weer verwonderd hoe je door diep op de kern van de klacht te werken en blokkades in het lichaam kunt helen.”

Ontspanningsbehandelingen samengevoegd in een nieuw concept

Zijn idee is om aan bedrijven zijn behandeling ‘Ontspanning 2.0' aan te bieden in de vorm van een kerstpakket. ,,Het zijn een aantal behandelingen samengevoegd in een nieuw concept. Het lijkt mij interessant om dit als alternatief kerstcadeau of -pakket aan te bieden. Zeker omdat in deze tijd veel stress heerst in ons land, nu weer met de nieuwe maatregelen.”

Quote Mijn duurzaam pakket kan worden aangeboden aan de relaties, de inhoud gaat nooit over de datum Egon van Hulst Egon is gestart met zijn bedrijf Delphinum met als doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met zijn manier van werken. ,,Klanten gaan eerst met de voeten in een voetbad met magnesium. Daarna volgt een behandeling van de reflexzones, waarbij ik met stemvorken trillingen diep in het lichaam laat doordringen. Zo wordt de natuurlijke manier van genezing geactiveerd.”

Van Hulst somt de voordelen voor werkgevers op na de behandeling van de werknemers. ,,Blijere, ontspannen en vitale werknemers lopen minder risico op een burn-out, krijgen meer creativiteit en leveren betere werkprestaties. De resultaten zijn nooit wetenschappelijk bewezen, maar puur gebaseerd op behaalde resultaten na behandelingen in het verleden.”

Hij heeft respect voor de traditie van kerstpakketten in Nederland. ,,Maar de pakketten bestaan meestal uit een doos met etenswaren die in voorraadkasten belanden waar ze vaak blijven liggen tot de datum is verlopen. Mijn duurzaam pakket kan worden aangeboden aan de relaties, de inhoud gaat nooit over de datum.”

Ook uitstekend geschikt voor kinderen

Zou een gezin met kinderen liever een doos met lekkers krijgen? ,,Die zullen er ongetwijfeld zijn,” zegt van Hulst, ,,maar de behandeling ‘Ontspanning 2.0’ is ook uitstekend geschikt voor kinderen die in deze stressvolle maatschappij ook vaak op hun tenen lopen.”

Egon van Hulst heeft klanten uit het hele land, die komen naar zijn behandelkamer in Someren, of hij bezoekt hen. ,,Zo kom ik ook vaak in theaters en poppodia waar ik onder andere Jurgen Rayman en Dolf Janssen behandel. Maar elke klant is voor mij belangrijk, ook de klanten die door een ’kerstpakket’ mij weten te vinden.”