Geen units voor vluchtelingen op parkeerplaats bij Het Anker

Het Anker in Beek en Donk is twee weken lang - van 14 september tot uiterlijk 5 oktober - opvangplek voor vluchtelingen. De crisisopvang is nodig omdat er een chronisch tekort is aan locaties voor asielzoekers. Op aanmeld- en asielzoekerscentrum Ter Apel slapen mensen regelmatig buiten omdat binnen geen plek is.