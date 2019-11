Geen verbod voor vrachtverkeer in dorpshart Liessel

Vanuit Liessel wordt er al jaren aangedrongen op maatregelen tegen het doorgaande vrachtverkeer. Inwoners zouden vrachtwagens het liefst helemaal weren in de bebouwde kom. Maar tellingen en verkeersonderzoek in het dorp wijzen nu uit dat het relatief gezien meevalt met het doorgaande verkeer dat niet Liessel als bestemming heeft. Gemiddeld rijden er dagelijks 25 vrachtauto's door het dorpshart die daar niets te zoeken hebben, aldus het onderzoek. Voor de Nieuwstraat ligt dit anders, daar rijden dagelijks maar liefst negentig trucks doorheen. Om die reden wordt op korte termijn al het vrachtverkeer in deze woonstraat verboden. ,,Voor het vrachtverkeer komt er ook een fysieke beperking aan het einde van de Nieuwstraat, zodat het onmogelijk wordt om er doorheen te rijden”, laat een woordvoerder weten. ,,De verwachting is overigens dat het aantal vrachtwagens dat door Liessel rijdt sowieso zal afnemen bij het instellen van het vrachtwagenverbod in Deurne-Centrum. Het doorgaand vrachtverkeer komt of gaat voornamelijk van en naar Deurne.”

Tom Oomen, Liesselnaar en fractievoorzitter VVD heeft behoorlijk wat bedenkingen bij de uitkomsten. ,,Ik heb vooral vragen bij het aantal van 25 vrachtwagens dat hier per dag voorbij zou komen. Hoe komen ze aan dat getal? Wanneer is dat geteld? Op welke dag en in welke maand? Om die reden ga ik dat kentekenonderzoek opvragen. Los daarvan: als het aantal van 25 klopt en het is over een periode van acht uur geteld, dan is dat nog altijd drie vrachtwagens per uur. Beste veel voor een dorpje als Liessel.”

Ook de Dorpsraad Liessel vraagt zich af hoe de gemeente aan het getal komt. ,,Maar met het verbod in de Nieuwstraat zijn we erg blij. Daarnaast hopen we dat dit effect heeft op de andere wegen, zoals de Hoofdstraat en de Mgr. Berkvensstraat. Het blijft onze aandacht hebben”, reageert voorzitter Koos van Straaten op het nieuws.