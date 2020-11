Geen vervanger voor vertrekkende PvdA-wethouder Greet Buter in Laarbeek

LAARBEEK - Het gat dat Greet Buter bij haar vertrek achterlaat, wordt niet ingevuld met een nieuwe PvdA-wethouder. De drie overgebleven Laarbeekse collegeleden nemen haar taken over.

Eerst waren er vijf wethouders, later vier en straks drie. In februari maakt Greet Buter de overstap van wethouder voor de PvdA in Laarbeek naar burgemeester in Deurne. Maar omdat het dan nog ruim een jaar is tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen, hebben de Laarbeekse coalitiepartijen besloten om geen vervangende wethouder meer aan te stellen.

Een besluit waar ook de PvdA-fractie voor de volle honderd procent achterstaat. ,,We hebben meerdere, goede en indringende gesprekken hierover gevoerd, zowel intern als met de coalitie. Het is niet niks wanneer een wethouder wegvalt", zegt PvdA-fractievoorzitter Hans Strijbosch. ,,Maar daaruit kwam naar voren dat dit toch echt de beste oplossing is.”

Hele korte lijnen

De PvdA-fractie maakt zich er geen zorgen over dat gedurende de resterende gemeenteraadsperiode het linkse geluid niet meer tot zijn recht komt in de collegebesluiten. Strijbosch: ,,Wij blijven deel uitmaken van de coalitie, de lijnen zijn echt heel kort. De PvdA-stempel zit al in het coalitieprogramma Handen Ineen vervlochten. We hebben er echt alle vertrouwen in dat het goed komt.”

Hoe anders was dat toen Ria van der Zanden als wethouder voor de Partij Nieuw Laarbeek (PNL) opstapte. Zij zag zich daartoe gedwongen nadat haar eigen partij forse kritiek uitte op kadernota, waarin de plannen voor 2021 worden uitgestippeld. PNL was op zijn zachtst gezegd niet blij met het eenzijdige besluit van de andere partijen, De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA, om voortaan verder te gaan met vier wethouders. Per brief lieten zij weten dat ze hoopten dat de PNL wel in de coalitie zou blijven. PNL, met negen zetels de grootste politieke partij van Laarbeek, koos daar niet voor.

Tijdens de collegevergadering van 17 november wordt een besluit genomen over de precieze portefeuilleverdeling. Buter heeft onder meer de participatiewet, statushouders, inburgering, minimabeleid en financiën onder haar vleugels. Die laatste portefeuille was een erfenis van Van der Zanden.