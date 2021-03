Geen vervolg voor Laarbeekse proef met robotmaaiers

LAARBEEK - Een proef met robotmaaien in Laarbeek krijgt geen vervolg. De afgelopen twee jaar zijn de meerdere sportvelden met robots gemaaid, omdat de verwachting was dat het traditionele maaien duurder zou uitpakken. Daar komt de gemeente nu van terug.

In 2019 begon de pilot met de robotmaaiers voor sportvelden in Aarle-Rixtel en Mariahout. Een jaar later breidde de proef zich uit werden de sportvelden van Beek en Donk eveneens door robots onder handen genomen. Voor deze pilot heeft de gemeente de afgelopen jaren de robotmaaiers geleased.

In die twee jaar werd ontdekt dat het gebruik van robots veel voordelen kent. Incidenteel moet er bij gemaaid worden, maar verder is traditioneel maaien niet echt meer nodig. Ook zorgen de robots ervoor dat de grasmat dichter wordt, zijn ze geluidsarm, wordt de CO2-uitstoot met negentig procent teruggedrongen en is er op termijn minder last van mossen en onkruid.

Toch heeft de gemeente Laarbeek er nu voor gekozen om te stoppen met de pilot. Waar de aanschaf van aanbesteding goed is voor een totaal van 41.000 euro per jaar, komt het gebruik van robotmaaiers jaarlijks neer op een bedrag van 93.000 euro. Hierdoor is het gebruik van robotmaaiers vanuit financieel oogpunt nu nog niet rendabel.

Maar dit kan in de toekomst nog veranderen. Als er over vier jaar opnieuw aanbesteed moet worden zal dit opnieuw afgewogen moeten worden. Voor nu houdt de gemeente Laarbeek het in ieder geval op traditioneel maaien.