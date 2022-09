Geen voetballers meer bij Racing Boys, maar Deurnese club geeft niet op

Brabantse boeren: ‘Deadline schonere stallen moet nu van tafel’

DEN BOSCH - De verplichting voor Brabantse boeren om vóór 2024 hun verouderde stallen te vernieuwen, is niet langer houdbaar. Dat stellen boerenorganisaties, nu ook de Raad van State heeft geoordeeld dat het onzeker is dat emissie-arme vloeren in de praktijk doen wat ze beloven. ,,De deadline moet van tafel.”

8 september