Geen water halen uit Helenavaart

Stijging aantal coronage­val­len in de regio zet door, vooral in Eindhoven en Helmond

14:39 EINDHOVEN - De toename van het aantal coronabesmettingen in Zuidoost-Brabant zet door, met name in de steden. In Eindhoven ging het de voorbije zeven dagen van 38 naar 55, in Helmond van 16 naar 28.