Geen water uit Peelkanalen door droogte

Er zijn geen garanties dat er overal en altijd voldoende zoet water beschikbaar is, stelt het waterschap. Gezien de huidige weersverwachtingen en warmte is het nodig om het water in het gebied rondom de Peelvenen anders te verdelen. De sloten en beken rondom de Peelvenen hebben een stabiel waterpeil nodig om voor voldoende tegendruk te zorgen zodat het water in de Peelvenen niet wegloopt. Het resultaat is dat er naar andere sloten en beken in de omgeving minder water gestuurd wordt.