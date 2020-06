Geen Wish, wel een livestream

‘De afgelopen dagen gaven veel energie. Artiesten, leveranciers, vrijwilligers, locaties. Iedereen werkte mee. Geweldig.” Tim Klomp Bueters, organisator van het jaarlijkse festival Wish Outdoor in Beek en Donk, glundert nog na, ook al lag hij vannacht pas na vieren in bed. ,,Omdat het festival dit jaar niet door kan gaan, wilden we op een kleine manier toch iets doen. We hebben met een flink team de afgelopen dagen veel uren film geschoten die we zaterdag 4 juli gedurende acht uur gaan uitzenden in een livestream”, legt Bueters uit. ,,In de film komen de mooiste plekjes van Laarbeek voorbij in combinatie met concepten zoals Woetstok en Villa Ananas. Die staan bij Wish vooral bekend om hun uitstraling en sfeer. Maar ook de ‘hardere’ stijlen komen aan bod want we bouwen het echt op. De livestream gaat van 15.00 tot 23.00 uur duren en het wordt heel mooi om naar te kijken.”