Geen zwetende meute voor het podium, maar The Ballet Bombs geven vol gas op festival in Heusden

Het driedaagse evenement in Heusden is een kleine versie van het jaarlijkse Misty Fields. ,,Gewoon lekker uit je plaat gaan. We hebben er zin in”, zegt Rubin van Nistelrooy, zanger/gitarist van het trio uit Eindhoven. Het festival is coronaproof, dus gelden de 1,5 meterregels. Geen zwetende meute voor het podium, dus. The Ballet Bombs brengen hun beproefde portie oorverdovende rock, maar zullen hun show afstemmen op de speciale omstandigheden. ,,Zo willen we wat meer vertellen over de achtergronden van onze songs”, zegt Van Nistelrooy.