Geert Wilders is in Bakel: volle bak bij inloopavond over komst asielzoekers

Bakel verdeeld over komst asielzoe­kers, ‘maar ze moeten wel geholpen worden’

BAKEL - Het is hét onderwerp van gesprek in Bakel: de mogelijke komst van driehonderd asielzoekers naar het landgoed van de Zorgboog. Over één ding is het iedereen het roerend eens: ze moeten worden geholpen. Maar moet dat in Bakel?

7 oktober