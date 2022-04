Geesje Rotgers van Agrifacts drukt in Laarbeek op belang natuurkwaliteit bij oplossen stikstofprobleem

Met die woorden had Geesje Rotgers van Stichting Agrifacts dinsdagavond in Laarbeek meteen haar toehoorders te pakken. Maar ze zei ook als onafhankelijk onderzoeksjournalist te werken, al moest ze even daarna toegeven dat haar werkgever, Stichting Agrifacts, wordt gesponsord door de grotere boerenorganisaties.

Quote De prioriteit ligt bij het rekenmodel. En niet bij de natuurkwa­li­teit. Geesje Rotgers, Stichting Agrifacts

Ze was op uitnodiging van Stichting Buitengebied Laarbeek en ZLTO Laarbeek naar gemeenschapshuis De Dreef in Aarle-Rixtel gekomen voor haar lezing ‘Klopt het wat er over de landbouw wordt gezegd?’. Ze liet haar licht schijnen over de stikstofregels in Nederland. Dat deed ze zeer kritisch.

Stikstofdoelen nooit gehaald

Belangrijkste bezwaar dat ze aanvoerde is dat de stikstof-discussie zoals die in Nederland wordt gevoerd gebaseerd is op een rekenmodel. Rotgers gebruikte het om te laten zien dat de beoogde stikstofdoelen op basis van die methode nooit gehaald kunnen worden. Neem Noord-Brabant, rekende ze voor, daar blijft zelfs als alle landbouw in de provincie zou verdwijnen het stikstofgehalte slechts in twee natuurgebieden onder de gestelde norm, rekende ze voor. ,,De prioriteit ligt bij het rekenmodel. En niet bij de natuurkwaliteit”, concludeerde ze. ,,Terwijl Europa de regelgeving volgens mij ooit bedoeld heeft om de natuur te beschermen.”

Natuur ontwikkelt zich beter

Beter en eerlijker is het volgens Rotgers om naar de daadwerkelijke natuurontwikkeling te kijken. Data over die natuurontwikkeling worden al zeker twintig jaar verzameld door natuurorganisaties, vertelde ze: ,,Die kun je dus ook gebruiken om beleid op te bepalen.” Het probleem is alleen dat die gegevens niet openbaar zijn en een grondige inventarisatie vergen, voegde ze toe. Rotgers wist ze deels wel boven water te krijgen en de strekking verbaasde haar: ,,Je ziet dat de natuur zich veel beter ontwikkelt dan je op basis van de stikstofregels zou verwachten.”

Met haar verhaal vond Rotgers een belangstellend oor. ,,Wat kunnen we in Laarbeek doen zodat we weer vooruit kunnen?”, wilde één van de aanwezigen weten. ,,Kijk naar de natuurkwaliteit”, adviseerde Rotgers. ,,Probeer daar gegevens over te vinden. En bepaal vervolgens of eventuele problemen te wijten zijn aan stikstof. Of dat er iets anders speelt.”