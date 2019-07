Geest van Heusdense verkrachter wordt onderzocht

DEN BOSCH - Hoewel het politieonderzoek naar de geruchtmakende verkrachting april dit jaar in het kleine Heusden zo goed als rond is, komt de zaak op zijn vroegst pas eind dit jaar voor de rechter. Eerst moet de geest van de verdachte uitgebreid worden onderzocht.

De officier van justitie spreekt van ‘helaas een typisch geval van de enge man in de bosjes'. Het psychisch onderzoek is vooral nodig om te kijken of de daad hem kan worden verweten. Vermoed wordt dat hij niet geheel toerekeningsvatbaar zal worden verklaard. Het onderzoek laat op zich wachten omdat er een grote wachtlijst is.

Speurhond

Hoewel de 28-jarige verdachte uit Heusden nog steeds niet echt heeft bekend, wijst alles er op dat hij zich op een zondagnacht vergreep aan een 18-jarige jonge vrouw die via de Kasteellaan naar haar ouderlijk huis in Heusden fietste. Hij fietste even naast haar, duwde haar omver en trok haar de bosjes in. Hij pakte meteen haar telefoon af en dreigde haar neer te steken als ze zich verzette. Vervolgens verkrachtte hij haar een aantal malen. Maar hij liet zijn eigen fiets achter. De politie verspreidde meteen een foto van de fiets en deze werd herkend. Ook het signalement van de in Geldrop geboren man klopte. Een speurhond liep vervolgens vanaf de bosjes tot vrijwel aan zijn voordeur.

Niets zeggen

Zelf wilde de verdachte niks zeggen tijdens een procedurele zitting maandagmiddag in de Bossche rechtbank. Fors en onbehouwen schoof hij wat heen en weer, leek niet echt mee te krijgen wat er gebeurde. Het noemen van nieuwe bewijzen, DNA-sporen op peuken die de politie had gevonden, deed hem niets.