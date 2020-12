Gegroeid naar meiden die solo’s aandurfden, maar helaas valt doek voor Nota Feliz in Heusden

HEUSDEN - Na dertien jaar komt er een einde aan het Heusdense jongerenkoor Nota Feliz. Met de documentaire ‘What about us’, die zondag online in première gaat, neemt het koor afscheid.

Het voltallige koor Nota Feliz, met leden tussen de 15 en 26 jaar, kwam voor het laatst bijeen tijdens een repetitieweekend in februari. ,,Toen waren wij nog druk aan het repeteren voor ons grote concert. Het was helemaal niet de intentie dat het ons laatste optreden zou zijn’’, vertelt bestuurslid Anne Meeuwis.

Ook niet meer mogelijk

Het optreden ‘What about us’ zou gaan over de onderwerpen waar de jongeren mee bezig waren in hun leven. Niet lang daarna brak corona uit en werd alles anders. Het concert, dat inmiddels al was uitgesteld tot in oktober, werd een documentaire die in première zou gaan op een groot scherm in het Hart van Heuze. Nu ook dat niet meer mogelijk is, beleeft de documentaire een onlinepremière.

De documentaire is niet louter een aaneenschakeling van hoogtepunten, maar vertelt ook uitgebreid over het einde van Nota Feliz. Teruglopend repetitiebezoek, een lange zoektocht naar een geschikte dirigent, comboleden die willen stoppen en een bestuur dat overbelast raakte. Toen door corona ook de repetities onmogelijk werden, was het einde een feit.

Quote Het kwam voor niemand echt onverwacht. Corona was de druppel Tessa Hermkens, Nota Feliz

,,Het kwam voor niemand echt onverwacht. Corona was de druppel. Tegelijkertijd besef ik nog steeds niet helemaal dat het er straks echt niet meer is’’, vertelt koorlid Tessa Hermkens. ,,We hebben elkaar al maanden niet meer gezien. Dat maakt het ook anders’’, voegt Meeuwis toe.

Dat het koor zich zo open en kwetsbaar opstelt in de documentaire, is een bewuste keuze. ,,Natuurlijk hadden we ook kunnen vertellen hoe leuk en gezellig het allemaal wel niet was, maar het is juist mooi om te vertellen wat er allemaal in een vereniging omgaat. Veel verenigingen zullen dat herkennen’’, verwacht Nick Verberne, die de documentaire samen met Jennemieke Snijders heeft gemaakt.

Ook opluchting

,,Het voelt ook als een opluchting om eindelijk dit verhaal kwijt te kunnen, hoe moeilijk het is om een vereniging overeind te houden en jongeren betrokken te houden. Het bestuur was op een gegeven moment geen hobby meer, constant waren we bezig met regelen en zorgen’’, vertelt Meeuwis. ,,Door de documentaire zie ik weer hoe leuk het altijd is geweest en hoeveel ik heb genoten. Dat gevoel heb ik al jaren niet meer gehad.’’

Ook Hermkens kijkt met een fijn gevoel terug op de documentaire. ,,De documentaire is een supermooie tastbare herinnering. Je ziet hoe wij als koorleden zijn gegroeid, van jonge meisjes die nauwelijks het publiek in durfden te kijken naar meiden die voluit hun solo’s durven te zingen. Daar ben ik het meest trots op.’’

What about us gaat zondag in première. Kaarten à 8,50 euro zijn verkrijgbaar via hartvanheuze.nl/docu.