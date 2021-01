Gehaakte bloemetjes in Asten duiken overal op: Steuntje in de rug voor eenzame ouderen

Het idee is dat vinders van een bloemetje met bijbehorend kaartje een briefje, kaartje of wat anders terugsturen naar iemand die eenzaam is. Wubbolts heeft een hele lijst met namen verzameld. Allemaal mensen uit haar eigen vrienden- en kennissenkring. Ook benaderde ze verzorgingshuizen in Asten en Someren.

Steuntje in rug voor eenzame ouderen

Het haakwerk laat ze veelal over aan vrienden. Ze heeft een groep van een man of vijftien om zich heen verzameld. Iedere bloem vergt ongeveer een kwartier werk. Wubbolts zorgt hierna voor de verspreiding van de kleurrijke bloemetjes. ,,Er wordt heel veel gewandeld momenteel, dus iedereen kan ze tegenkomen. Gisteren heb ik er weer tachtig opgehangen in Asten, Heusden en Ommel. We willen hiermee eenzame ouderen een steuntje in de rug geven.”