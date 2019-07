Gekkenhuis in Boxmeer rond ‘bronzen Steven’ en ‘gele Mike’

BOXMEER – Nuenenaar Steven Kruijswijk en geboren Ysselsteyner Mike Teunissen schreven wielerhistorie in de Tour de France met een podiumplek en de eerste gele trui voor een Nederlander in dertig jaar. Zij merkten maandagavond in Boxmeer voor het eerst wat ze allemaal teweeg hebben gebracht. ,,Eerst kon ik nog lekker anoniem naar de kleedkamer.”

Hij heeft er een hele lange nacht opzitten en is eigenlijk wel ‘een beetje moe’. Maar zodra Nuenenaar Steven Kruijswijk de massa’s wielerliefhebbers rondom sporthal Hoogkoor in Boxmeer ziet krijgt hij nieuwe energie. Steven! Steven! Steven! wordt gescandeerd en er volgt luid applaus. Na drie weken afzien is het grote genieten begonnen, zegt hij in alle hectiek. ,,Ik ben blij dat het erop zit. Ik heb een mooie prestatie neergezet in de Tour en het is mooi te merken dat er nu zoveel aandacht is.”

Cameraploegen dringen om het beste plekje als de Nuenenaar zijn auto uitstapt. Hij spuugt netjes zijn kauwgum uit als hij zijn zegje op beeld doet. Een enkele fan lukt het om een krabbel van bronzen Steven te bemachtigen. Of hij gaat winnen vanavond wordt hem gevraagd? ,,Gaan we wel doen”, reageert hij gevat.

Volledig scherm Een enkele fan lukt het om een krabbel van bronzen Steven te bemachtigen. © ED

Een kwartier na Kruijswijk arriveert de geboren Ysselsteyner Mike Teunissen. De man die de opvolger in de gele trui werd van Erik Breukink. Hij loste het startschot in Boxmeer. Vader Martin Teunissen heeft een peperdure BMW Roadster voor zijn zoon geregeld. Zodra de deuren naar boven openen springt een horde journalisten op Teunissen junior af. Hij moet wennen aan zijn nieuwe status, erkent hij. ,,Ik kom al wat jaren hier en meestal kon ik lekker anoniem naar de kleedkamer”, reageert hij. ,,Nu is het een gekkenhuis hier. De gele trui is toch iconisch he, heel apart om dat te ervaren. Ik was er gelukkig op voorbereid dat het hectisch zou worden. Ik hoop vanavond op goede benen, want ik heb weinig geslapen.”

De carrière van de 26-jarige Tourheld begint in Helmond. Teunissen fietst als klein menneke van acht jaar van Ysselsteyn naar de baan van wielerclub R & TC Buitenlust. Tijdens de achttien kilometer lange rit rijdt hij vaak sprintwedstrijdjes van kilometerpaaltje naar paaltje met een plaatsgenoot. Zijn eerste trainer bij de Helmondse club waarvoor hij in totaal zes jaar uitkomt is Bart van Horik uit Lierop. Die is jarenlang de sprintaantrekker voor vader Martin Teunissen, een verdienstelijk amateurwielrenner.

Volledig scherm Mike Teunissen moet wennen aan zijn nieuwe status. © ED

Van Horik is natuurlijk present in Boxmeer. ,,Mike was vanaf zijn achtste al gedreven en serieus met het fietsen bezig. Hij was een rustige jongen en onopvallend in de groep”, weet Van Horik nog. ,,Eenmaal op de fiets was hij fanatiek en deed hij zonder zeuren wat we hem vroegen. Een keer voordoen en hij wist al wat hij moest doen. Een geboren talent, wat niet gek is met zo’n vader en opa!” De Lieroppenaar heeft de Tour goed gevolgd. Hij is niet verbaasd over de successen van Teunissen. ,,Hij zit in een vriendenploeg en dat werpt zijn vruchten af.”

Een dorpsgenoot kent Teunissen ook goed: Heinz van der Schouw. Hij heeft tegenwoordig een fietswinkel in Lierop, waar het wielertalent in zijn tienerjaren vaak kwam voor fietsreparaties. ,,Toen Mike prof werd kreeg hij voortaan fietsen van de ploeg. Toch kwam hij nog wel eens bij mij voor schoenplaatjes en dergelijke of voor onderhoud van zijn fiets.”

Van der Schouw bewondert de ‘spectaculaire stijl van fietsen’ van Mike. ,,Met het hart. Hij vliegt er in.”

Dat doet hij ook in Boxmeer. De finish van het criterium wordt rond 22.15 uur verwacht. De profs rijden tachtig kilometer.