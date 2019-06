Geld voor reparaties gemeenschapshuis Den Draai Zeilberg

De afspraken met wethouder Helm Verhees stemmen alle betrokkenen tevreden. De afgelopen twee woensdagen zaten de besturen van Den Draai en de Zeilbergse Dorpsraad met Verhees om tafel om te praten over de kritieke onderhoudssituatie van het gemeenschapshuis. Geld daarvoor stond al tijden in de koelkast. De gemeente hield het vast omdat er knopen doorgehakt moeten worden over de mogelijke bouw van een gymzaal in het gemeenschapshuis.

Dit proces duurde het bestuur van Den Draai na anderhalf jaar wachten uiteindelijk te lang. Eind mei luidde het de noodklok. Als het onderhoudsgeld niet over de brug kwam, moest het gemeenschapshuis de deur sluiten.

De kwestie over de gymzaal loopt al een aantal jaar. Na sluiting van de oude zaal in 2015 is er veel en uitgebreid overleg geweest over een mogelijke gymvoorziening in het gemeenschapshuis. Alle plannen waarmee Zeilberg kwam - ook die in overleg met de gemeente werden opgesteld - sneuvelden. Met name vanwege de kosten.

Uiteindelijk gaf de gemeenteraad de burgemeester en wethouders de opdracht snel met een oplossing te komen. Volgens verantwoordelijk wethouder Helm Verhees kwam er in de tussentijd weer een nieuwe uitdaging bij in Zeilberg, namelijk de school. ,,Die is ook verouderd. De capaciteit moet langs de lat worden gelegd. We willen bekijken hoeveel leerlingen er nu op zitten en in de toekomst. Daarnaast moet er dus een oplossing komen voor een beweegvoorziening en voor het onderhoud van Den Draai. Dit alles willen we samen oppakken. We kunnen elke euro maar een keer uitgeven, dus we moeten slimme combinaties maken", zei Verhees eerder in het ED.

Logisch

Het bestuur van Den Draai en Dorpsraad Zeilberg lieten gisteren weten dat ze het niet meer dan logisch vinden dat er wordt gezocht naar slimme combinaties. ,,Maar van de andere kant kan het onderhoud van Den Draai daar niet meer op wachten", aldus Monique van den Berkmortel van de Dorpsraad.