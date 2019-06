Geldboete voor derde elftal SJVV

Terugspoe­len naar de begindagen van de televisie in Neerkant

11:08 NEERKANT - Museum Techniek met ‘n Ziel in Neerkant opende zondagmiddag de deuren voor gastspreker Professor Ir. Klaas Robbers. Hij vertelde gepassioneerd en met veel humor een duidelijk technisch verhaal dat voornamelijk ging over wetenschapper en uitvinder Freek Kerkhof die in 1904 in Nederweert geboren was.