Geldkiosk blijft issue in Beek en Donk

Buurtbewoners zijn te hoop gelopen tegen de komst van de geldkiosk op de parkeerplaats bij de St. Michaëlkerk in Beek en Donk. Het college van Laarbeek heeft hun bezwaren naast zich neergelegd, omdat die een pinautomaat plus afstortmogelijkheid voor ondernemers in het dorp te belangrijk vindt. De ‘geldafstort’ is verdwenen sinds de verhuizing van de bank. Maar de buurt vindt de gekozen plek ongeschikt en vreest voor onveilige situaties en kondigt juridische stappen aan.

Buitenplanse afwijking

In de schriftelijke raadsvragen van PNL en DWG speelt onder meer de afmeting van de mobiele bank een rol. Met een oppervlakte van 18m2 zou die buiten het geldende bestemmingsplan vallen, waarvoor het maximale oppervlak 15 m2 bedraagt. Het college kan in dat geval besluiten om toch vergunning te verlenen op basis van een zogenaamde 'buitenplanse afwijking'. Maar dan zou het de gemeenteraad om een 'verklaring van geen bezwaar' moeten vragen, betogen beide partijen.

DWG vraagt zich af of plaatsing van de kiosk mogelijk is zonder die verklaring. PNL zegt niet te hebben kunnen achterhalen of een dergelijke verklaring (niet) nodig is. Maar: ‘Wanneer het antwoord 'ja' is, bent u in dit geval voornemens dit alsnog te doen en het besluit hier eventueel op aan te passen?’

Daarnaast stellen beide partijen vragen over de rol van de Rabobank in het proces. DWG wil weten of de bank gevraagd is om ‘een omgevingsdialoog’ met betrokken partijen te voeren.’ PNL wil weten ‘in hoeverre de mening en het belang van de Rabobank van invloed is geweest op het uiteindelijke besluit?’

