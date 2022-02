Geldropse hennepbende moet miljoen aan drugswinst terugbetalen

Gemeentebe­stuur hardhandig tot de orde geroepen over natuurbe­graaf­plaats Nederheide

MILHEEZE - Het is nog maar zeer de vraag of de plannen voor een natuurbegraafplaats in het gebied Nederheide bij Milheeze kunnen doorgaan. De Gemert-Bakelse raad heeft het gemeentebestuur in dit dossier hardhandig tot de orde geroepen.

20 februari