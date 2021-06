Geldzorgen Gemert-Bakel verleden tijd

Sterker nog. Er is komend jaar zelfs weer ruimte om extra geld uit te geven. Het gemeentebestuur is van plan meer geld te stoppen in het het onderhoud van openbaar groen, stoepen en straten. Ook zullen er meer ambtenaren worden aangetrokken, omdat de werkdruk voor de huidige ongeveer 180 Gemert-Bakelse personeelsleden te hoog is geworden door de bezuinigingen van het afgelopen decennium.

Budgetbewaking

,,Goed nieuws", noemt wethouder van Financiën Bart Claassen (CDA) dat. ,,Het is een compliment waard aan mijn voorgangers", zegt de opvolger van de recent naar Den Haag vertrokken Inge van Dijk. ,,Zij hebben er de afgelopen jaren door een strenge budgetbewaking voor gezorgd dat na jaren van zorgen de zaak nu weer op orde is.”

Behalve aan bezuinigingen en budgetbewaking is dat ook te danken aan een fikse meevaller. Over het boekjaar 2020 hielt de Gemert-Bakelse schatkistbewaarder een bedrag over van 2,8 miljoen euro, op een begroting van jaarlijks zo’n 80 miljoen euro gemeenschapsgeld. ,,Het is niet zo dat er te weinig uitgegeven is", concludeert Claassen. ,,Er is gewoon heel netjes op de centen gepast.”

Boven zijn stand

In 2013 bleek - vrij plotseling - dat de gemeente jaren boven zijn stand had geleefd. Om de inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming te brengen, zag het toenmalige gemeentebestuur zich gedwongen de onroerendezaakbelasting (ozb), toen nog voor zowel huiseigenaren als huurders, met 70 tot 75% te verhogen. ,,Die tijd ligt gelukkig ver achter ons", stelt Claassen vast. ,,We laten de ozb nu alleen stijgen met het inflatiepercentage.”

Volledig scherm De Gemertse wethouder Bart Claassen met zijn collega Willeke van Zeeland voor het gemeentehuis. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Een deel van het begrotingsoverschot over 2020 wordt gebruikt om de reservepotjes op het gemeentehuis verder mee aan te vullen. ,, Dat kunnen we nu sneller doen dan met de gemeenteraad was afgesproken, ook dat is goed nieuws.”

Cultuurhuis

Behalve dat er geld opzij kan worden gezet om het onderhoud van de openbare ruimte te verbeteren en extra ambtenaren in dienst te nemen, is er ook nog geld over om op de langere termijn mee te investeren. Vooruitlopend over besluiten daarover sorteren burgemeester en wethouders daar nu al enigszins op voor. ,,We denken daarbij onder meer aan het opknappen van het centrum van Milheeze en aan de bouw van een nieuw Cultuurhuis in Gemert-dorp.”