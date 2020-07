‘Gele kaart’ voor foutparkeerders in Deurne

Bijna een halve ton extra cultuur­geld in Deurne

7:15 DEURNE - Deurne heeft meer geld voor cultuur geregeld. Ze hebben met succes een aanvraag gedaan bij de provincie en krijgen in totaal 37.500 euro extra subsidie. Dat betekent dat er in Deurne voor 2020 in totaal 112.500 euro in de pot zit.