Geluidsdeskundige over Vliegbasis De Peel: 'Lawaai F-35 slecht voor gezondheid'

MERSELO- Geluidsdeskundige Jeroen Knoet is er stellig in: 'De gezondheid van omwonenden van vliegbasis De Peel lijdt onder opstijgende of dalende straaljagers.'

Met de mogelijke hervatting van vluchten in het verschiet is dat een sombere boodschap. Een dikke honderd omwonenden van vliegbasis De Peel hebben zich dinsdag in Merselo verzameld tijdens een informatieavond van actiegroep Stop Vliegbasis De Peel. Daar is ook Jeroen Knoet, bestuurslid van de Nederlandse Stichting Geluidshinder, als expert te gast om de menigte te informeren over de gevolgen van lawaai voor de gezondheid. Knoet windt er geen doekjes om: ,,Jaarlijks overlijden mensen eerder door geluidshinder."

Geluidshinder schaadt immers de gezondheid. Zo ernstig dat het chronische hart- en vaatziekten veroorzaakt, blijkt uit onderzoek door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In Nederland overlijden jaarlijks tientallen tot honderden mensen eerder door geluidshinder, stelt de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Fel tegen

Alarmerende gegevens waar Knoet de omwonenden die fel tegen de hervatting van vluchten op De Peel gekant zijn, mee confronteert. Knoet en medestanders staan niet alleen in hun strijd tegen geluidsoverlast: de WHO kwam vorig jaar met nieuwe, strengere richtlijnen om gezondheidsschade door omgevingslawaai in te dammen. In Nederland worden die normen al ruimschoots overschreden, toont Knoet aan de hand van een tabel. Belangrijkste ijkpunt in de discussie: een limiet van 45 Lden (een maat om omgevingslawaai vanwege luchtverkeer over een hele dag uit te drukken) noemt de WHO maximaal toelaatbaar. Nederland scoort boven de zestig.

Intussen maken tegenstanders van de vliegbasis zich grote zorgen. Het zingt tijdens de infoavond rond dat de F-35 nog veel lawaaieriger is dan de voorganger F-16. Toch houdt Knoet een slag om de arm. ,,We moeten even afwachten wat straks in de Milieueffectrapportage staat." Dat is een onderzoek naar gevolgen voor het milieu: een verplichte stap voor defensie om straks de vluchten te kunnen hervatten. Knoet: ,,Gezondheidsrisico's moeten hierin worden meegenomen."

Ook termen als geluidscontouren zullen nog vaak te horen zijn. Boudewijn Sterk van de actiegroep maakt daarbij een kritische kanttekening: die geluidscontouren worden berekend, niet gemeten. ,,Maar in Leeuwarden hebben boze burgers het voor elkaar gekregen dat bij de vliegbasis voor langere tijd met apparatuur de geluidsoverlast wordt gemeten. Zij weten nu waar ze over praten."