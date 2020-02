Gemeenschapshuizen in Laarbeek worden weer dorpshuizen

LAARBEEK - Stichting Dorpshuizen Laarbeek moet het beheer van de gemeenschapshuizen in Beek en Donk, Lieshout en Mariahout overnemen van Vierbinden. Die welzijnsinstelling houdt op te bestaan.

Bewust is ervoor gekozen de naam gemeenschapshuizen te laten vallen voor die van dorpshuizen. Voordat fusieorganisatie Vierbinden de gemeenschapshuizen in 2012 in handen kreeg, waren ze ondergebracht bij de Stichting Gemeenschapshuizen Laarbeek. De oprichters van het burgerinitiatief dat de dorpshuizen voor Laarbeek wil behouden, wensten geen directe associatie met het verleden.

Het zevenkoppige bestuur van de nieuwe organisatie is nog in oprichting. Vijf kandidaten zijn al bekend, meldt Johan van der Heijden van het burgerinitiatief. ,,Twee vacatures staan nog open, maar daarvoor hebben we al wel mensen in beeld.''

Samen met vakbond FNV wordt nu gewerkt aan een sociaal plan voor het personeel van Vierbinden, dat straks over wordt genomen. De ene helft (circa 7 fte) komt in dienst van de Stichting Dorpshuizen Laarbeek, de andere (ook plusminus 7 fte) gaat naar de LEVgroep, dat het welzijnswerk op zich neemt. ,,Afgesproken is dat zij al hun opgebouwde rechten en ook alle bepalingen uit de CAO meenemen'', zegt interim-directeur Hugo Greeven van Vierbinden.

Inhoudelijk werkplan