Gemeenschapslijst pleit voor gala-avond voor topprestaties

De Gemeenschapslijst wil het aloude sportgala, dat in Someren zo’n vijfentwintig jaar geleden ter ziele ging, nieuw leven inblazen. ,,Topprestaties verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Het is jammer dat we dat in Someren nauwelijks doen”, vindt Bart de Groot, fractievoorzitter van de Gemeenschapslijst. ,,Exact tien jaar geleden, toen ik nog een jong en onervaren raadslid was, zijn we er al mee bezig geweest, maar toen hebben we niet doorgepakt. Hoog tijd om dat nu wel te doen.”