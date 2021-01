‘Gemeente Deurne stelde wel gesprek voor over arbeidsmigranten in Liessel’

LIESSEL - De gemeente Deurne heeft twee keer een poging gedaan om in gesprek te gaan met bewoners van 't Zand in Liessel. Ze wilde het hierin hebben over de arbeidsmigranten die in een van de boerderijen in het buurtschap onderdak krijgen.

Het is niet zo dat de gemeente niets van zich heeft laten horen, meldde een woordvoerder. De gemeente Deurne reageerde daarmee op uitspraken van buurtbewoners van 't Zand en hun advocaat in het ED. Zij stelden dat er geen overleg is geweest voordat de plannen van het huisvesten van arbeidsmigranten werden goedgekeurd.

Quote Een gesprek nadat je een aanvraag hebt goedge­keurd, noem ik geen overleg. Dat is dan een gesprek voor de vorm Niels Crooijmans, advocaat van bewoners van 't Zand

De 45 bewoners zijn fel tegen omdat ze het aantal van vijftig buitenlandse werknemers erg hoog vinden in vergelijking met het aan inwoners van het buurtschap. ,,Maar wat mensen het meeste steekt is dat er geen overleg is met de gemeente en de initiatiefnemer. Vooraf, bedoel ik dan. Niemand die van tevoren informatief komt praten: dit wil de ondernemer en hoe staan jullie daar in?”, liet advocaat Niels Crooijmans weten. Hij reageerde daarmee op het nieuws dat ook een tweede vergunning voor elf arbeidsmigranten werd goedgekeurd.

‘Op beide uitnodigingen niet ingegaan’

Volgens een woordvoerder is dit niet juist. ,,Begin mei zijn de buurtbewoners uitgenodigd voor een overleg met de initiatiefnemer op het gemeentehuis. Vanwege de coronamaatregelen is aan de buurt gevraagd of er een afvaardiging van de bewoners bij het gesprek aanwezig kon zijn of anders meerdere gesprekken in kleine groepjes. Daarnaast heeft de initiatiefnemer de bewoners uitgenodigd voor een inloop begin juni. Op beide uitnodigingen zijn de bewoners niet ingegaan. Ze hebben aangegeven dat ze met alle bewoners in één keer het verhaal willen horen. Ook wilden ze niet naar een fysieke bijeenkomst komen vanwege het coronavirus. Het is een goed recht om hier om deze redenen van af te zien. Maar feit is dus dat de bewoners wel degelijk zijn uitgenodigd voor overleg.”

‘Achteraf gesprek is geen overleg’

Advocaat Crooijmans en de buurtbewoners laten weten dat deze afspraken van een andere orde zijn dan wat zij bedoelen. ,,Een gesprek nadat je een aanvraag hebt goedgekeurd, noem ik geen overleg. Dat is dan een gesprek voor de vorm”, zegt Crooijmans. ,,Bovendien had ik het ook specifiek over deze tweede vergunning die ze nu hebben goedgekeurd. Daarvoor is ook geen overleg geweest, terwijl ze toch echt weten hoe gevoelig het hier ligt.”

WAT WE EERDER SCHREVEN OVER ‘T ZAND * Verhoudingen in Liessel buurtschap ‘t Zand zijn totaal verstoord geraakt; bewoners aan het woord * Buurt roept hulp in van gemeenteraad * De eigenaar van nummer 17 krijgt groen licht * De eigenaar van nummer 19 komt op voor zijn eigen aanvraag die werd afgewezen * Buurt voelt zich niet gehoord door gemeente: ,,Kom eens een keertje praten hier.” * Eerste hoorzitting: bewoners, gemeente en initiatiefnemer voor het eerst tegenover elkaar



