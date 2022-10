Gemeente Gemert-Bakel vormt een jongerenraad: ‘Jeugd moet gehoord worden’

GEMERT - Als jongere iets te zeggen hebben over je eigen woonplaats: daar maakt de gemeente Gemert-Bakel zich hard voor. Burgemeester Michiel van Veen ging woensdag in gesprek met scholieren van het Commanderij College locatie Doregraaf om ze enthousiast te maken voor de nieuwe jongerenraad.

Zes jongeren zitten om de tafel met burgemeester Van Veen op locatie Doregraaf van het Commanderij College aan de Sint Josephstraat in Gemert. Zij vormen de leerlingenraad van hun vmbo-school en vertegenwoordigen mede-leerlingen. Straks hebben zij ook een stem in de jongerenraad van de gemeente Gemert-Bakel.

Dat geldt ook voor enkele leerlingen van locatie Macropedius en voor andere jongeren uit de gemeente. Het streven is om vijf keer per jaar te vergaderen. Maar de burgemeester benadrukt: ,,Het worden leuke vergaderingen om spelenderwijs na te denken over maatschappelijke thema’s.”

Fijne chillplek

Praten over een onderwerp als stoplichten wordt als voorbeeld genoemd, maar Lars (12) zou wel een fijne ‘chillplek’ willen in Gemert. Hij vindt het goed dat er een jongerenraad komt en daar draagt hij graag een steentje aan bij. ,,Ik vind het leuk om hier bij te zitten. Zo kunnen we met elkaar discussiëren over dingen”, vertelt hij. Daar is medeleerling Sanne (14) het mee eens. ,,Ik vind het leuk dat het nu niet alleen de oudere mensen zijn die dingen beslissen.”

Al een jaar ligt het idee op de plank bij de gemeente, maar nu wordt het daadwerkelijk uitgevoerd. De burgemeester roept daarom alle jongeren tussen de 12 en 21 jaar op om zich aan te melden. ,,Het is een kans om onderbelichte zaken aan te pakken”, vertelt burgemeester Van Veen. ,,Het is de bedoeling dat de jeugd gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeenteraad. De betrokkenheid van de jeugd, daar gaat het om. Dat zij gehoord worden”, zegt hij.

Diverse groep

In november verwacht de burgemeester de eerste vergadering die plaatsvindt op een van de locaties van het Commanderij College in Gemert. Hij hoopt op een diverse groep van zo’n dertien jongeren. Elke bijeenkomst worden er ongeveer drie agendapunten behandeld. ,,De school heeft dan één stoel in de jeugdraad en die wordt door jullie allemaal bezet”, zegt Van Veen tegen de groep om een beeld te schetsen.

Aan het eind van het gesprek vraagt de burgemeester nieuwsgierig of de groep het ziet zitten, vergaderen in zo’n jongerenraad. Er verschijnen knikkende gezichten. ,,Ja, heel leuk”, roept Lars. Een tevreden burgemeester verlaat het lokaal. Hij geeft een leerling nog een ‘boks’. ,,Tot snel”, zegt hij dan.

Aanmelden voor de jongerenraad van de gemeente Gemert-Bakel kan door een e-mail te sturen naar gemeente@gemert-bakel.nl of door te berichten naar een van de sociale mediakanalen van de gemeente.