Gemeente Laarbeek 'gestraft voor goed beleid'

Een rondgang langs de vijf fracties die de Laarbeekse raad telt, leert dat zij niet voelen voor een rigoureuze lastenverzwaring. Ze krijgen donderdag een stuk voorgelegd met daarin een groot aantal bezuinigingen. Die zijn volgens burgemeester en wethouders nodig om financieel het hoofd boven water te houden.

Eén van de meest in het oog springende ingrepen is een voorgestelde eenmalige verhoging van het tarief voor de onroerendzaakbelasting (ozb) met 38 procent in 2020. PNL, met negen zetels de grootste, is niet van plan daarmee in te stemmen. ,,Het zal inmiddels voor niemand meer een verrassing zijn dat wij zo'n forse verhoging niet zien zitten", stelt PNL-raadslid Toon Brouwers. Een extra overleg tussen de fracties heeft volgens hem ook geleerd dat er alternatieven denkbaar zijn om de noodzakelijke bezuinigingen toch te 'halen'. ,,Maar die kan ik nog niet concreet noemen, die worden nu uitgewerkt."

Lastig

Dat Laarbeek in de unieke positie verkeert dat alle fracties in het college vertegenwoordigd zijn, maakt de exercitie er volgens Brouwers 'zeker niet gemakkelijker op'. ,,Je bent zowel coalitie als oppositie, dat is voor iedereen lastig."

Ook ABL zal donderdag proberen de voorgestelde ozb-verhoging 'zoveel mogelijk te drukken'. ,,Alles wat we nu tekortkomen, heeft met Den Haag te maken", vindt ABL-fractievoorzitter Ron Verschuren. ,,Het is niet zo dat we hier hele gekke dingen hebben gedaan, sterker nog: we worden gestraft voor goed beleid."

Zuur

Verschuren hoopt dat de partijen 'samen tot de minst slechte oplossing komen'. ,,Ons geluk - tussen aanhalingstekens - is wel dat ons ozb-tarief nu nog aan de lage kant zit. Maar het blijft natuurlijk zuur om te constateren dat die ozb voor gemeenten steeds meer een verkapte extra zorgpremie wordt."

Ook De Werkgroep, CDA en PvdA hopen dat de verhoging van 38 procent er in elk geval niet komt. ,,Iedereen zal offers moeten brengen, niemand kan op alle fronten z'n gelijk halen", vindt Werkgroep-fractievoorzitter Rick van Bree. ,,Dat is ook in lijn met het proces dat we vorig jaar met z'n allen zijn aangegaan."

'Puinhoop'

Buitenstaander Louis Peeters windt zich op sociale media al maanden op over de gang van zaken in politiek Laarbeek. Peeters was in het verleden PvdA-wethouder in Beek en Donk en later Laarbeek en deed in 2010 een poging om met een nieuwe partij in de raad te komen, DOEN. Vorig jaar stond hij 37ste op de lijst voor PNL. ,,Ik ben helemaal niet zo'n PNL-aanhanger, maar vond wel dat de partij de vorige keer ten onrechte buiten de boot viel", zegt hij.

Hij overweegt nu weer een nieuwe politieke beweging op te richten. ,,Wat er nu allemaal gebeurt, kan echt niet. Het is een puinhoop. En dan maar even de ozb verhogen om het allemaal op te lossen." Peeters wacht de vergadering van donderdag af, om daarna te besluiten of hij zijn plan doorzet.

Volledig scherm Toon Brouwers van PNL. © PNL