Gemeente Laarbeek steunt oproep aan Bavaria voor Russische boycot

VIDEO Fietspad over­stroomt door springen waterlei­ding in Someren

SOMEREN - Een hoofdwaterleiding is woensdagmiddag rond 15.30 uur gesprongen naast een fietspad bij de Provincialeweg in Someren. Het fietspad aan de zuidkant van de weg is daardoor overstroomd. Werkzaamheden verderop in het dorp zijn mogelijk de oorzaak.

16 maart