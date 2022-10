Gemeente Laarbeek wil water in droog natuurpark, omwonenden roepen om schoonmaakbeurt

Slimme ouders bereiden hun kind nú vast voor op de wintertijd

De klok wordt volgende week verzet: als ‘ie in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober 03:00 uur tikt, springt ‘ie een uurtje terug - naar 02.00. Een uur extra slapen dus, tenzij je een baby, dreumes of peuter hebt die de memo over wintertijd niet heeft ontvangen. Baby- en kinderslaapcoach Simone Meijer van MOON slaapcoaching deelt wintertijdadviezen voor kleintjes tot 4 jaar.

7:30