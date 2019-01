Gemeente legt Gemertse aannemer bouwstop op

Het historische winkelpand aan de Nieuwstraat, een gemeentelijk monument, wordt na jaren leegstand gerenoveerd en verbouwd. In het pand komt een kinderkledingzaak, die nu nog - om de hoek - in de Virmundtstraat is gevestigd. Volgens een gemeentewoordvoerster heeft Gemert-Bakel besloten de bouwstop op te leggen nadat was geconstateerd dat de achtergevel van het pand ’volledig is gesloopt'. ,,Vervolgens is een handhavingstraject gestart vanwege het illegaal verwijderen van asbest en het zonder vergunning slopen van een gedeelte van een monument”, aldus de woordvoerster.