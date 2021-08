Gemeente Someren voert bezuiniging door: Onis neemt maatschappelijk werk over van LEVgroep

Volgens Onis-directrice Irma van Goch is het besluit vanuit de gemeente onlangs genomen. ,,We waren hier natuurlijk wel al over in gesprek”, zegt Van Goch. ,,Onze kostprijs is iets lager dan die van de LEVgroep. Het zal voor het college ongetwijfeld een van de redenen zijn geweest om voor ons te kiezen. Maar we zitten natuurlijk ook in de haarvaten van Asten en Someren. We zijn niet alleen zichtbaar in De Ruchte, maar we hebben ook dorpsondersteuners in de kleinere kernen.”