Gemeente wil tijd kopen in dossier Oudven

MIERLO - Een wedstrijd is de beste metafoor om uit te drukken dat besluiten over de toekomst van een sportpark lastig is. Dit beseft Frans Stravers (DGG) wanneer de gemeenteraad knopen moet doorhakken over sportpark ’t Oudven in Mierlo. ,,Er zijn nogal wat spelers waar we rekening mee moeten houden.’’

Al jaren is Sportpark ’t Oudven een heet hangijzer in de politiek van Geldrop-Mierlo. De Mierlose Tennisvereniging (MTV) wil graag verhuizen van de Heer van Scherpenzeelweg naar Sportpark ’t Oudven. De vereniging heeft haar oog laten vallen op een stukje agrarische grond ten zuiden van Hockeyclub Mierlo.

Bijna drie jaar geleden nam de gemeenteraad een voorschot op een eventuele verhuizing door groen licht te geven voor het voorkeursrecht op de benodigde gronden. Dit exclusieve recht van de gemeente om particuliere grond te kopen loopt binnenkort af.

Bar weinig actie

De haast om een nieuwe termijn van drie jaar af te dwingen is groot, maar tegelijkertijd is er de afgelopen tijd maar bar weinig actie ondernomen. Zo valt de kritiek van Ton van Happen (D66) samen te vatten. ,,De grondeigenaren zijn al die tijd niet bereid geweest de grond te verkopen aan de gemeente. Er is bovendien veel te weinig overleg geweest met betrokkenen, zoals de sportverenigingen.’’

Een verlenging van het voorkeursrecht ziet D66 niet direct zitten. Al is het maar omdat het op gespannen voet staat met het eigendomsrecht, een liberaal stokpaardje. Sowieso mogen de sportparkplannen wel op een lager pitje worden gezet. Van Happen: ,,Tot er genoeg draagvlak is onder grondeigenaren, omwonenden, de verenigingen en de sportraad.’’ Een standpunt dat geen bijval krijgt in de raad.

Verlenging voorkeursrecht bespreekbaar

De mede-liberalen van de VVD staan een stuk genuanceerder in de kwestie. Een verlenging van het voorkeursrecht is best bespreekbaar. Marianne Mulder-Staaijen: ,,We willen de boel niet frustreren.’’ Wél wil ze een garantie van wethouder Marc Jeucken: binnen negen maanden een onderzoek naar hoe haalbaar de verhuizing van de tennissers is. Een garantie die ze ook krijgt. Jeucken: ,,Maar het is handig wanneer die agrarische gronden het etiket ‘sport’ krijgen. Dan is er meer duidelijkheid in de discussie.’’

Dat een verhuizing van de tennisclub positief kan uitpakken, begrijpen veel raadsleden wel. De tennissers slaan dan dichter bij Luchen balletjes. Dat kan de door krimp geteisterde club zomaar nieuwe leden opleveren. Tevens komt er dan veel grond vrij in Mierlo, waar bijvoorbeeld woningen of voorzieningen kunnen worden gebouwd.