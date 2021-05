Gemeente zaagt ruim 100 jaar oude beuk op Stationsplein in Deurne om. ,,Onbegrijpelijk”

Het nieuws verspreidt zich deze donderdag als een lopend vuurtje: er wordt een zaag in de eeuwenoude beuk op het Stationsplein gezet. De mensen van Stichting Boombelijd, die in Deurne het gemeentelijke boombeleid in de gaten houden, reageren met ongeloof. ,,Hij had nog een kans om het te kunnen redden”, zegt voorzitter Joop van Hout. ,,Als we de komende twee jaar geen heel droge zomers zouden hebben, hadden zijn wortels zich misschien nog kunnen herstellen, bleek uit onderzoek dat we hebben laten uitvoeren door bureau Cobra.”