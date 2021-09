Gemeentebestuur: Nieuwe ontgronding Milheeze is zonder risico's

Toch nog een feestelij­ke dag voor de gouden en diamanten bruidspa­ren uit 2020

22 september LIESHOUT - Eigenlijk was het een inhaalslag. De gouden en diamanten bruidsparen die gisteren in het dorpshuis van Lieshout feestelijk werden onthaald, zijn dit jaar al 51 en 61 jaar samen. Maar door de coronamaatregelen konden ze in 2020 niet met zijn allen bij elkaar komen en ging bruidsparendag vorig jaar niet door.