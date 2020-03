Gemeentebestuur Someren stemt in met 15 woningen Speelheuvelstraat

Het standpunt van bouwbedrijf Van Bree is helder: aan de Speelheuvelstraat moeten minimaal twaalf tot vijftien woningen komen om de investering in het complex rendabel te maken. Er komt immers een dure parkeergarage met lift. De buurt is ook duidelijk: vijftien appartementen is te veel voor de omgeving. Nu is ook het standpunt van het gemeentebestuur bekend: vijftien woningen is mogelijk, mits aan diverse voorwaarden wordt voldaan.

De buurt maakte eerder bezwaar tegen de hoogte van het nieuwe complex. Nu er een bouwlaag afgaat moet het verlies aan aantal woningen gecompenseerd worden. Van Bree dacht dit te doen door het bouwblok aan de zijkant te verbreden. Buurtgenoten zien dit absoluut niet zitten. Een mogelijke oplossing zit in meer bouwmeters aan de achterkant van het perceel, richting de aangrenzende tennisbanen, schrijft het college.

‘Voor het straatbeeld en het behoud van het groene karakter is dit een beter alternatief. Ook voor de bewoners van Speelheuvelstraat 28 is dat beter. De afstand tot het terrein van de tennisvereniging blijft voldoende groot.’ Dit is echter nog niet besproken met omwonenden.

Het complex moet verder een ‘traditionele uitstraling’ krijgen, iets wat past in de buurt. Gedacht wordt aan de sfeer van een landhuis. Maximale goot- en nokhoogten zijn respectievelijk zes en elf meter. Afgeknotte zadeldaken zijn toegestaan. Dat zijn schuine daken die uitmonden in een kort, plat dak.

Toename verkeer valt mee

Het gemeentebestuur weerlegt verder de kritiek op de verwachte toename van het verkeer in de straat. Bij acht woningen komen er 24 bewegingen per dag bij, bij vijftien woningen zijn dat er 78. Dan blijft het totale aantal bewegingen in de Speelheuvelstraat rond de tweeduizend, terwijl de straat ruim duizend meer zelfs aankan. Het college verwacht dat veel nieuwe bewoners te voet of per fiets naar het even verderop gelegen centrum gaan.