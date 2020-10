Gemeentebode Gemert-Bakel ging altijd fluitend naar zijn werk

Even werd het hem teveel, vorige week bij zijn laatste raadsvergadering. Na een woordje van burgemeester Michiel van Veen, wilde bode Harrie van der Heijden (66) bij zijn afscheid ook nog even wat zeggen. Even viel hij stil, stonden de tranen in zijn ogen.

Hij gaat zijn werk op het gemeentehuis in Gemert-Bakel missen, als hij aan het einde van deze maand de deur van zijn werkende leven sluit. ,,Ik ga vooral de mensen hier missen. Een hardwerkende ploeg die probeert alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen voor de gemeenschap.”

Bekend gezicht

Het werkende leven van de in het Helmondse Haagje opgegroeide Van der Heijden speelde zich voor een groot deel af in de Veestraat in Helmond. Bij Vroom & Dreesmann: 32 jaar was hij daar een bekend gezicht. Twintig jaar op de fotoafdeling, twaalf jaar expeditie. ,,Op het einde was ik daar een manusje van alles. Een geweldige club mensen en je kreeg veel verantwoordelijkheid. Maar geen waardering. Had je de hele schoolcampus opgebouwd, was er niemand die kwam zeggen ‘goed gedaan’.”

Het was zijn vrouw die Harrie van der Heijden (na hun trouwen gingen ze in Bakel wonen) uiteindelijk richting het gemeentehuis in Gemert dirigeerde. ,,Op een zondag zag zij in het Gemerts Nieuwblad de vacature voor bode. ‘Ze zijn jou aan het zoeken’, zei ze. Ik besloot te solliciteren. Ge wit ut nooit nie.”

Quote Er zal hier vast een keer gelachen zijn Harrie van der Heijden

Van der Heijden had nog nooit gesolliciteerd en begon zijn brief niet alledaags. ,,Gewoon zoals ik ben. Ik schreef dat mijn vrouw me er op attent maakte en dat ze mij zochten. Er zal hier vast een keer gelachen zijn.” Desondanks werd Van der Heijden er wel uitgepikt en mocht hij op gesprek komen. Zijn laatste gesprek was met loco-burgemeester Harrie Verkampen en gemeentesecretaris Ruud Severijns (de latere burgemeester van Oirschot). ,,Ruud vroeg of ik er mee om kon gaan dat als ik aangenomen zou worden, ik in het middelpunt van de belangstelling zou staan. Ik reageerde dat hij zeker nooit een vakantiebaantje bij de V&D had gehad. Daar wil iedereen wat van je.”

Fluitend

Een week nadat Van der Heijden begon op het gemeentehuis ging de V&D failliet.,,Ik voelde me hier meteen op mijn plek. Het belangrijkste voor mij is dat ik fluitend naar mijn werk ga.”

De waardering die hij in het warenhuis miste, kreeg Van der Heijden wel in Gemert. Vijf burgemeesters maakte hij mee en vele raads- en commissievergaderingen waar hij ontelbare kopjes koffie uitdeelde. ,,Dat is gewoon erg leuk om te doen, je bent een gastheer. Hier en daar een grapje maken kan de boel wat verlichten als de sfeer gespannen is.”

Elektrische gitaar

Wie denkt dat Van der Heijden het na zijn pensionering rustig aan gaat doen, heeft het mis. ,,Ik ben misschien wel bezig aan mijn tweede jeugd. Ik heb een elektrische gitaar gekocht en leer het mezelf spelen. Daarnaast ben ik Formule 1-gek en handel ik al veertig jaar in singeltjes voor jukeboxen. Dat loopt als een tierelier.”