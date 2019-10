Gemeentehuis Deurne voor even heuse bioscoopzaal

,,Wie moet er nog naar het toilet”, vraagt een van de ambtenaren aan de kinderen. Die oproep is niet aan dovemansoren gericht. Als iedereen terug is van de sanitaire stop, mogen ze direct door naar het ‘lopend buffet’ dat rijkelijk is gevuld met een uitgekiend aanbod filmversnaperingen.

De leerlingen van Tijl Uilenspiegel krijgen deze avond een heuse vip-behandeling. En dat is niet voor niets. Mede-leerlinge Rihan Mohamoud (9 jaar) is één van de winnaars van de kleurwedstrijd die de gemeente Deurne afgelopen zomer had uitgeschreven. De prijs was een filmavond in het gemeentehuis waarbij ze al haar klasgenoten mocht uitnodigen.

,,Het idee voor de filmavond was van de gemeente. Ik mocht zelf de film uitkiezen. Ik heb voor Corgi gekozen”, vertelt Rihan. ,,Toen ik in de klas vertelde dat ik had gewonnen en dat iedereen mee mocht naar de film waren ze allemaal heel blij en waren ze trots op mij dat ik had gewonnen.”

‘Huis voor de samenleving’

De kleurwedstrijd was georganiseerd om de verbouwing van het gemeentehuis onder de aandacht te brengen en om ideeën op te halen bij kinderen voor het toekomstige ‘huis voor de samenleving’. Het leverde in totaal 120 inzendingen op met verrassende wensen voor het nieuwe gemeentehuis. Ideeën die voorbij kwamen waren onder meer een binnenspeeltuin, een kleine ingang voor kinderen en een techniekspeelhoek.

Of een van de wensen daadwerkelijk wordt verwezenlijkt, moet nog worden bekeken. In de andere leeftijdscategorieën waren Vlinder Verberne (2 jaar), Stijn Willems (6 jaar) en Fara Proenings (11 jaar) de winnaars. Zij hebben hun prijs eerder al in ontvangst genomen. Overigens is het plan om alle 120 tekeningen straks te verwerken op de bouwhekken als de verbouwingswerkzaamheden aan het gemeentehuis daadwerkelijk starten.

In het vernieuwde gemeentehuis moeten straks modernere dienstverlening, ontmoeting en samenwerking meer centraal staan. Het moet een ‘huis’ worden met verschillende functionaliteiten en waar jong tot oud welkom zijn.

Filmfestival