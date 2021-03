Gemeenteraad Gemert-Bakel: Centrumplan? Nee, centrumvísie

GEMERT-BAKEL - Het lijkt op het eerste gezicht een futiliteit, op een woordenspel. Maar politiek gezien is het kennelijk van het groot belang. En daarom heet het Gemertse centrumplan met ingang van donderdagavond geen centrumplan meer. Het plan is vanaf nu een visie op hoe het Gemertse centrum er de komende tien jaar langzaam maar zeker uit moet gaan zien.

De consequenties van die naamswijziging zijn niettemin groot, betoogde CDA-gemeenteraadslid Hanneke Coppens. Kort gezegd komen die hier op neer. Als het een centrumplan heet, dan moet er over tien jaar precies gebeurd zijn wat er in de plannen staat. Maar als het gaat om een centrumvisie dan laat dat ruimte over voor aanpassingen in de koers, bijvoorbeeld vanwege de financiële consequenties.

Stevig debat

Uiteindelijk stemde de gemeenteraad in met deze naamswijziging. Al was er eerst wel een stevig en bij vlagen geïrriteerd debat voor nodig voordat het zo ver was. Want verschillende fracties vonden eigenlijk dat er hier en daar spijkers op laag water werden gezet. Want het gaat immers om de grote lijnen van het plan, om de bedoeling die er achter steekt, om - inderdaad - de visie die er uit spreekt.

Quote De vraag blijft of we wel geld hebben het verhuizen van De Eendracht Martien Bankers, Fractievoorzitter Lokale Realisten

Met de centrumvisie zelf kon de gehele Gemert-Bakelse gemeenteraad unaniem instemmen. Het voornemen om de komende tien jaar het centrum van het dorp te verlevendigen en uit te brein in noordwestelijke richting kon de voltallige gemeenteraad volmondig instemmen. Dat betekent onder meer dat onderzocht wordt of de Komweg verkeersluw kan worden.

Kanttekeningen

Toch klonken er ook voorzichtige kanttekeningen. Zo waarschuwde Therese van den Eventuin (Sociale Realisten Gemert-Bakel) voor al te veel verkeer in het centrum als daar inderdaad vier supermarkten komen. ,,Ook moeten we als gemeentebestuur zelf de baas blijven over de plannen, en niet de ondernemers en de projectontwikkelaars.”

En fractievoorzitter Martien Bankers van de Lokale Realisten waarschuwde voor de nog onbekende kostenpost van het verhuizen van activiteitencentrum De Eendracht naar een nieuw Cultuurhuis in het centrum . ,,De vraag blijft of we daar wel geld voor hebben.”