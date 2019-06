Gemeenteraad Someren trekt samen op in financieel barre tijd

Het was schrikken, toen uit de kadernota bleek dat de begroting van 2020 een tekort laat zien van 1,1 miljoen euro, dat oploopt tot 1,4 miljoen in 2023. ,,Een dramatisch perspectief”, zo omschrijft Jules Klessens (VVD) het. Grootste veroorzaker is de jeugdhulpverlening, waarvan de kosten sterk stijgen en de vergoeding vanuit het Rijk achterblijft. Er is inmiddels toegezegd dat hiervoor extra geld komt, maar daar staan weer tegenvallers bij andere uitkeringen tegenover. Daardoor zal het tekort in het eerste jaren blijven ’steken’ op 0,9 miljoen, maar de jaren daarna groeien tot 1,8 miljoen.