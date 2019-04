Gemert-Bakel aan zet in geitenkwestie

Volgens Erwin van Kessel van DLV Advies, adviseur van geitenhouder Martijn Knoops, ligt de bal nu deels bij de gemeente Gemert-Bakel. Los van de uitspraak van de Raad van State is Knoops volgens Van Kessel nu in afwachting van een besluit over een andere procedure die nodig is om de nieuwe geitenstallen aan het Muizenhol te kunnen bouwen, de zogenoemde aanmeld-notitie mer. In zo'n notitie staat beschreven of de ’voorgenomen activiteit’ - in dit geval de bouw van geitenstallen - nadelige milieugevolgen heeft.